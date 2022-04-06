Леброн Джеймс: «Хочу играть с Бронни и со Стефеном Карри»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, с кем из игроком он бы хотел вместе выступать.

«Бронни – первый в списке игроков, с которыми я хотел бы выступать. Я спросил его недавно: «Почему ты хочешь стать профессиональным игроком?» И он ответил: «Я хочу создать собственный бренд». Я ведь назвал его -младший», а он изменил свое имя на «Бронни». И теперь весь мир знает его как «Бронни».

Из действующих баскетболистов я хотел бы играть со . Если выбирать за все время, мне нравятся и . Я вижу в них часть себя: высокие, отлично защищаются, делятся мячом. Но сейчас это Стеф, мне нравится все в этом парне. Вы должны начинать защищаться против него в тот момент, когда он выходит из своей машины на парковке рядом с ареной», – завил Джеймс.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века