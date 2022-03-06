Стефен Карри – о 56 очках Леброна Джеймса: «Он явно способен на то, что сделал сегодня, и этому трудно противостоять»

Разыгрывающий отметил неудачную защиту команды против форварда .

«Они брали очень много подборов в нападении, и затем Джеймс начал делать разрезающие проходы в «краску». Он огромный, а мы не очень хорошо защищались под кольцом и позволили ему набрать легкие очки.

В третьей четверти мы заставили его делать сложные броски, и он немного притормозил. Но потом вдруг мы дали им быстрые атаки, и Леброн почувствовал полную уверенность. Он явно способен на то, что сделал сегодня, и этому трудно противостоять», – сказал Карри.

56 очков и 10 подборов Джеймса позволили «Лейкерс» обыграть «Уорриорз» со счетом 124:116.

В нынешнем сезоне форвард набирает 29,4 очка, 8,1 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.