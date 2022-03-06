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    Стефен Карри – о 56 очках Леброна Джеймса: «Он явно способен на то, что сделал сегодня, и этому трудно противостоять»

    Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Баскетбол

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметил неудачную защиту команды против форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

    «Они брали очень много подборов в нападении, и затем Джеймс начал делать разрезающие проходы в «краску». Он огромный, а мы не очень хорошо защищались под кольцом и позволили ему набрать легкие очки.

    В третьей четверти мы заставили его делать сложные броски, и он немного притормозил. Но потом вдруг мы дали им быстрые атаки, и Леброн почувствовал полную уверенность. Он явно способен на то, что сделал сегодня, и этому трудно противостоять», – сказал Карри.

    56 очков и 10 подборов Джеймса позволили «Лейкерс» обыграть «Уорриорз» со счетом 124:116.

    В нынешнем сезоне форвард набирает 29,4 очка, 8,1 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

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