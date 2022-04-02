Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Газиантеп», «Тофаш» встретится с «Бешикташем» и другие матчи

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В субботу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой состоятся четыре матча.

«Дарушафака» примет «Газиантеп», «Тофаш» дома встретится с «Бешикташем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Тюрк Телеком
Дата проведения
2 апреля, 13.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Петким Спор – Бурсаспор
Дата проведения
2 апреля, 15.30, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Дарушафака – Газиантеп
Дата проведения
2 апреля, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Тофаш – Бешикташ
Дата проведения
2 апреля, 20.15, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 18-6, Дарушафака – 17-7, Каршияка – 16-8, Газиантеп – 16-9, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 14-10, Бурсаспор – 13-10, Тофаш – 14-11, Бешикташ – 13-12, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-16, Яловаспор – 7-17, Бююкчекмедже – 6-19, Петким Спор – 5-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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