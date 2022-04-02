Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Газиантеп», «Тофаш» встретится с «Бешикташем» и другие матчи

В субботу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой состоятся четыре матча.

«Дарушафака» примет , дома встретится с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Дарушафака – Газиантеп Дата проведения 2 апреля, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 18-6, – 17-7, Каршияка – 16-8, Газиантеп – 16-9, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 14-10, Бурсаспор – 13-10, Тофаш – 14-11, Бешикташ – 13-12, – 10-14, Меркезефенди – 8-16, Яловаспор – 7-17, Бююкчекмедже – 6-19, Петким Спор – 5-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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