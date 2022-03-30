Чемпионат Турции. «Газиантеп» сыграет с «Тофашем»

В среду, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Газиантеп» сыграет на своей площадке с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Газиантеп – Тофаш Дата проведения 30 марта, 18.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 20-5, Анадолу Эфес – 18-6, Дарушафака – 17-7, Каршияка – 16-8, – 15-9, Тофаш – 14-10, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 14-10, Бурсаспор – 13-10, Бешикташ – 13-12, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-16, Яловаспор – 7-17, Бююкчекмедже – 6-19, Петким Спор – 5-20, Афьон Беледие – 4-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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