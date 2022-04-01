Чемпионат Турции. «Афьон Беледие» примет «Фенербахче»

В пятницу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Афьон Беледие» примет занимающий 1-е место «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 апреля, 20.00, «Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 20-5, Анадолу Эфес – 18-6, Дарушафака – 17-7, Каршияка – 16-8, Газиантеп – 16-9, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 14-10, Бурсаспор – 13-10, Тофаш – 14-11, Бешикташ – 13-12, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-16, Яловаспор – 7-17, Бююкчекмедже – 6-19, Петким Спор – 5-20, Афьон Беледие – 4-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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