Чемпионат Турции. «Галатасарай» сразится с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с «Бахчешехиром»

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Галатасарай» сразится с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с «Бахчешехиром».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 апреля, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 3 апреля, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 3 апреля, 20.15, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 18-6, Дарушафака – 17-8, Каршияка – 16-8, Газиантеп – 17-9, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 14-10, Тофаш – 15-11, Бурсаспор – 13-11, Бешикташ – 13-13, Тюрк Телеком – 11-14, Меркезефенди – 8-17, Яловаспор – 7-17, Бююкчекмедже – 6-19, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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