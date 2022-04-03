Чемпионат Турции. «Галатасарай» сразится с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с «Бахчешехиром»

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

сразится с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Яловаспор Дата проведения 3 апреля, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 21-5, – 18-6, – 17-8, – 16-8, Газиантеп – 17-9, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 14-10, Тофаш – 15-11, Бурсаспор – 13-11, Бешикташ – 13-13, – 11-14, Меркезефенди – 8-17, Яловаспор – 7-17, – 6-19, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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