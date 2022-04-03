Чемпионат Турции. «Галатасарай» сразится с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с «Бахчешехиром»

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Галатасарай Каршияка Бахчешехир Бююкчекмедже Яловаспор Баскетбол

В воскресенье, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Галатасарай» сразится с «Каршиякой», «Анадолу Эфес» в гостях сыграет с «Бахчешехиром».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Галатасарай – Каршияка 9:10 (1 четверть)
Дата проведения
3 апреля, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Галатасарай
Кравиш (2), Бост (0), Тримбл (0), Кексал (0), Блэкшир (0).
Каршияка
Мбайе (2), Тайус (2), Тэйлор (0), Сонсырма (0), Колсон (0).

Бююкчекмедже – Яловаспор
Дата проведения
3 апреля, 18.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Бахчешехир – Анадолу Эфес
Дата проведения
3 апреля, 20.15, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 21-5, Анадолу Эфес – 18-6, Дарушафака – 17-8, Каршияка – 16-8, Газиантеп – 17-9, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 14-10, Тофаш – 15-11, Бурсаспор – 13-11, Бешикташ – 13-13, Тюрк Телеком – 11-14, Меркезефенди – 8-17, Яловаспор – 7-17, Бююкчекмедже – 6-19, Петким Спор – 6-20, Афьон Беледие – 4-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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