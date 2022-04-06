Кайри Ирвинг: «Когда игра выходит из-под контроля, я должен подать пример команде»

Разыгрывающий после победы над (118:105) заявил, что всегда знает, когда надо активизироваться и повести за собой команду.

«Когда игра начинает немного выходить из-под контроля или мы добиваемся большого преимущества и расслабляемся, приходит пора снова нажать на педаль газа, и тогда я должен подать пример команде», – сказал Ирвинг.

Ирвинг набрал 17 очков в четвертой четверти, что помогло «Нетс» снова оторваться в счете после того, как их преимущество в 21 очко сократилось до 6. Разыгрывающий завершил матч с 42 очками.

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