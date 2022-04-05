Кайри Ирвинг: «Когда пытаюсь предсказать будущее, господь находит способ смирить меня»

Защитник «Бруклина» оценил шансы команды на титул чемпиона НБА в нынешнем сезоне.

«Посмотрим. Вы не можете предсказать будущее прямо сейчас. Всякий раз, когда я пытаюсь это сделать, господь находит способ смирить меня. Так что я просто собираюсь жить один день за другим», – сказал Ирвинг.

Защитник впервые в нынешнем сезоне сыграл на домашнее арене 27 марта против «Шарлотт» (110:119), пропустив остальные матчи регулярного чемпионата в Barclays Center из-за отказа от вакцинации.

«Нетс» находятся на 10-м месте в таблице Восточной конференции и обеспечили себе попадание в плей-ин.

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке