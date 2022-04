Леброн Джеймс восхитился видео с разминки Кайри Ирвинга

Форвард отдал должное бывшему одноклубнику по «Кавальерс» .

Джеймс отреагировал на видео с разминки Ирвинга, на котором разыгрывающий «Нетс» работает с мячом попеременно всеми пальцами руки.

«Бро играет на пианино с помощью мяча. Невероятный!!!» – написал Джеймс.

LeBron on Kyrie dribbling with his fingers: «Bro playing the 🎹 with the rock! He’s insane!!!» pic.twitter.com/S9Bb2jZZ0v