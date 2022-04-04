Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»

В понедельник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 13-3, УНИКС – 13-4, Зенит – 12-4, Локомотив-Кубань – 8-6, Автодор – 9-7, Парма-Париматч – 8-7, Нижний Новгород – 5-10, Енисей – 5-12, Цмоки-Минск – 3-12, Астана – 2-13, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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