Единая лига ВТБ. «Астана» дома принимает «Нижний Новгород»

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Астана» дома принимает «Нижний Новгород».
Матч пройдет в Алматы, в ДС имени Балуана Шолака.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 апреля, 13.00, «ДС им. Балуана Шолака»
Положение команд: ЦСКА – 13-3, Зенит – 12-4, УНИКС – 12-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 8-6, Парма-Париматч – 8-6, Нижний Новгород – 4-10, Енисей – 4-12, Цмоки-Минск – 3-12, Астана – 2-12, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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