«Хьюстон» намерен переподписать Джеффа Грина, Аарона Холидэя и Джейшона Тэйта

«Рокетс» сохранят ветеранов.

Клуб намерен переподписать трех баскетболистов.

Форварды Джефф Грин (38 лет, 203 см) и Джейшон Тэйт (29 лет, 193 см) выходят на рынок свободных агентов, а у защитника Аарона Холидэя (28 лет, 183 см) остался последний год с опцией клуба на 4,9 миллиона долларов.