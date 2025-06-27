«Хьюстон» намерен переподписать Джеффа Грина, Аарона Холидэя и Джейшона Тэйта
«Рокетс» сохранят ветеранов.
Клуб намерен переподписать трех баскетболистов.
Форварды Джефф Грин (38 лет, 203 см) и Джейшон Тэйт (29 лет, 193 см) выходят на рынок свободных агентов, а у защитника Аарона Холидэя (28 лет, 183 см) остался последний год с опцией клуба на 4,9 миллиона долларов.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2894 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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