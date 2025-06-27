Андре Драммонд воспользовался опцией на 5 миллионов на следующий год и останется в «Филадельфии»

Андре Драммонд продолжит играть за «Сиксерс».

Центровой (31 год, 211 см) использовал опцию на следующий сезон в своем контракте. Драммонд заработает 5 миллионов долларов.

Баскетболист набирал 7,3 очка, 7,8 подбора и 1 перехват за 18,8 минуты в среднем в 40 матчах сезона-2024/25.