Андре Драммонд воспользовался опцией на 5 миллионов на следующий год и останется в «Филадельфии»
Андре Драммонд продолжит играть за «Сиксерс».
Центровой (31 год, 211 см) использовал опцию на следующий сезон в своем контракте. Драммонд заработает 5 миллионов долларов.
Баскетболист набирал 7,3 очка, 7,8 подбора и 1 перехват за 18,8 минуты в среднем в 40 матчах сезона-2024/25.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2897 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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