Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом»

В четверг, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

Пермская «Парма» примет белорусский «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» дома сыграет с санкт-петербургским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-3, УНИКС – 12-4, Зенит – 11-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 8-6, -Париматч – 7-6, – 4-9, Енисей – 4-12, – 3-11, Астана – 2-12, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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