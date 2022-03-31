Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом»

В четверг, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
Пермская «Парма» примет белорусский «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 17.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 31 марта, 19.30, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 13-3, УНИКС – 12-4, Зенит – 11-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 8-6, Парма-Париматч – 7-6, Нижний Новгород – 4-9, Енисей – 4-12, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 2-12, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова
Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»