Никола Вучевич – о фоле на Грэйсоне Аллене: «На повторе все не так уж плохо. Я даже не понимаю, почему получил технический»

Центровой прокомментировал эпизод с грубым приемом против . Черногорец утверждает, что не хотел нарушать правила на защитнике «Милуоки» и не понимает, почему его наказали техническим фолом.

«Я не собирался фолить, травмировать его или что-то в этом роде. Меня немного толкнули, когда я попытался смахнуть мяч с его руки.

Думаю, что в тот момент это выглядело ужаснее, но на повторе все не так уж плохо. Я даже не понимаю, почему получил за это технический», – сказал Вучевич.

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