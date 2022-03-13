Алекс Карузо вернулся на площадку, пропустив 22 матча из-за перелома запястья

Защитник вышел на площадку со скамейки запасных в субботнем матче против (101:91), пропустив 22 игры из-за перелома запястья.

Карузо не выступал с 21 января из-за перелома, который он получил при падении после грубого фола защитника «Милуоки» .

Болельщики «Буллс» встретили Карузо овациями стоя. Защитник провел на паркете около 29 минут, набрав 11 очков, 4 передачи и 4 перехвата.

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