Алекс Карузо вернулся на площадку, пропустив 22 матча из-за перелома запястья

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо вышел на площадку со скамейки запасных в субботнем матче против «Кливленда» (101:91), пропустив 22 игры из-за перелома запястья.
Карузо не выступал с 21 января из-за перелома, который он получил при падении после грубого фола защитника «Милуоки» Грэйсона Аллена.
Болельщики «Буллс» встретили Карузо овациями стоя. Защитник провел на паркете около 29 минут, набрав 11 очков, 4 передачи и 4 перехвата.
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