Алекс Карузо сказал, что «больше не злится» на Грэйсона Аллена

Защитник сказал, что «больше не злится» на ( ) за грубый фол, в результате которого он получил перелом запястья.

Также Карузо признался, что шесть недель, которые он пропустил «были довольно неприятными», но он ничего не мог с этим поделать. Игрок «Буллс» отметил, что Аллен не связывался с ним после инцидента.

Карузо не играет с 21 января. Несколько дней назад защитник был допущен к полноценным тренировкам без ограничения физического контакта.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф