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    Алекс Карузо сказал, что «больше не злится» на Грэйсона Аллена

    Теги травмы Чикаго Милуоки НБА Алекс Карузо Грэйсон Аллен Баскетбол

    Защитник «Чикаго» Алекс Карузо сказал, что «больше не злится» на Грэйсона Аллена («Милуоки») за грубый фол, в результате которого он получил перелом запястья.

    Также Карузо признался, что шесть недель, которые он пропустил «были довольно неприятными», но он ничего не мог с этим поделать. Игрок «Буллс» отметил, что Аллен не связывался с ним после инцидента.

    Карузо не играет с 21 января. Несколько дней назад защитник был допущен к полноценным тренировкам без ограничения физического контакта.

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