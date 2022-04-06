Никола Вучевич жестко остановил проход Грэйсона Аллена и получил технический

Атакующий защитник «Милуоки» Грэйсон Аллен в матче против «Чикаго» (127:106) вновь стал участником спорного момента с грубым фолом.
В четвертой четверти встречи центровой «Буллс» Никола Вучевич жестко остановил проход Аллена под кольцо, в результате чего игрок «Бакс» оказался на паркете.
Арбитры зафиксировали фол у центрового «Бакс» Брука Лопеса, который толкнул Вучевича в спину, но после просмотра повтора выписали технический игроку «Буллс».
Ранее в этом сезоне в результате грубого фола Аллена защитник «Буллс» Алекс Карузо получил перелом запястья и пропустил почти три месяца.
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