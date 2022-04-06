Энтони Дэвис: «Целью «Лейкерс» было выиграть чемпионат»

Форвард заявил, что команда ставила перед собой цель выиграть этот чемпионат и была достаточно сильна для этого.

«Нашей целью было выиграть чемпионат. Я думаю, что у нас достаточно сильный состав для этого, но помешали травмы. Они сыграли решающую роль.

Хоть мы и проиграли матчи, которые провели в полном составе, я считаю, что мы с Броном и Рассом – отличные игроки, и мы смогли бы решить все проблемы, если бы провели больше игрового времени вместе.

Но когда три ваших лучших игрока не проводят вместе достаточное количество игрового времени, это затрудняет борьбу за чемпионство.

Это весьма прискорбно, но нам нужно подвести итоги и выяснить, как будет выглядеть оставшаяся часть сезона, а затем, как будет выглядеть лето перед следующим сезоном», – сказал Дэвис.

Сегодняшнее поражение от «Финикса» (110:121) лишило «Лейкерс» последних шансов на попадание в турнир плей-ин и выход в плей-офф.

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