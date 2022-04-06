Кармело Энтони: «Не будем придумывать себе оправдания, у нас просто не получилось»

Форвард заявил, что травмы лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса не могут быть оправданием для неудачного сезона.

«Что-то зависело от нас, что-то не зависело. У нас просто не получилось. Не будем придумывать себе оправдания, мы просто не выполнили свою задачу», – сказал Кармело.

Сегодняшнее поражение от «Финикса» (110:121) лишило «Лейкерс» последних шансов на попадание в турнир плей-ин и выход в плей-офф.

По окончании нынешнего сезона 37-летний Энтони станет свободным агентом.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны

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