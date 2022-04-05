Леброн Джеймс не сыграет с «Финиксом», «Лейкерс» могут потерять шансы на выход в плей-ин

Форвард пропустит матч против 5 марта.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок продолжает испытывать проблемы с голеностопным суставом, поэтому не выйдет на площадку во второй встрече подряд.

Джеймс претендует на звание самого результативного игрока НБА в нынешнем сезоне. Ему нужно провести два матча из оставшихся трех, чтобы преодолеть минимальный порог в 58 встреч для кандидата на получение этой награды.

«Лейкерс» могут потерять шансы на попадание в плей-ин в случае поражения от «Санс», если при этом идущий 10-м выиграет сегодня свой матч против .

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