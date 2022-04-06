Леброн Джеймс сможет побороться за звание лучшего бомбардира, даже если не проведет 58 матчей

Форвард теоретически все еще сможет выиграть награду лучшему бомбардиру НБА, даже если не сыграет достаточное количество матчей в нынешнем сезоне.

В таком случае будет учитываться общее количество набранных очков в сезоне, разделенное на 58 игр. Вне зависимости от того, сколько матчей проведет Леброн, лидерство после подобных подсчетов позволит ему претендовать на эту награду.

За нынешний сезон форвард набрал 1695 очков. Если разделить это число на 58, получается отметка в 29,2 очка.

В данный момент Джеймс провел 56 матчей, набирая в среднем 30,3 очка. Он пропустит ближайшую встречу с «Финиксом» из-за травмы, после чего «Лейкерс» останется провести три игры в регулярном чемпионате.

Ближайшие преследователи игрока в рейтинге лучших бомбардиров – из «Филадельфии» (30,2 очка) и из (30,1 очка) – сыграли 65 и 64 матча соответственно.

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