Кевин Лав: «Здорово было бы увидеть Леброна и Бронни в «Кливленде»

Форвард «Кливленда» прокомментировал возможность возвращения в команду .

«Это был бы замечательный конец его истории. Не хочу прогнозировать, что он планирует делать. Но наша команда развивается, мы уже давно играем в победный баскетбол. И, как вы знаете, Кливленд и Акрон, да все Огайо любит его. Было бы здорово еще пригласить сюда Бронни и закончить вот так», – сказал Лав.

Джеймс и Лав вместе выиграли титул чемпиона НБА с «Кавальерс» в 2016 году. Во время Матча всех звезд в Кливленде Леброн заявил, что может вернуться в команду в будущем.

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