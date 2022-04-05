Кевин Лав: «Здорово было бы увидеть Леброна и Бронни в «Кливленде»

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Форвард «Кливленда» Кевин Лав прокомментировал возможность возвращения в команду Леброна Джеймса.

«Это был бы замечательный конец его истории. Не хочу прогнозировать, что он планирует делать. Но наша команда развивается, мы уже давно играем в победный баскетбол. И, как вы знаете, Кливленд и Акрон, да все Огайо любит его. Было бы здорово еще пригласить сюда Бронни и закончить вот так», – сказал Лав.

Джеймс и Лав вместе выиграли титул чемпиона НБА с «Кавальерс» в 2016 году. Во время Матча всех звезд в Кливленде Леброн заявил, что может вернуться в команду в будущем.

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