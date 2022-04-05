Бывший ассистент «Филадельфии»: «Джоэл Эмбиид издевался над моими детьми в NBA 2K, пока моя жена готовила для него»

Бывший ассистент главного тренера «Филадельфии» Билли Ланге рассказал о том, как центровой команды обыграл его сыновей в NBA 2K.

«У нас с женой Алисией четверо сыновей. Он арендовал автомобиль, приехал, и Алисия готовила для него. У него был с собой этот рюкзак. Он сказал моим мальчикам: «Ребята, хотите поиграть в видеоигры?» Конечно, они скажут «да». И он достал свою PlayStation. Когда я говорю, что он издевался над моими детьми, это не лукавство. Думаю, он выиграл игру против Мэддена со счетом 98-6. Никакой пощады.

Затем он начал играть в NBA 2K под другим углом. Мои дети всегда играли под углом, как будто вы смотрите игру по телевизору. Но Джоэл играет с лицевой линии. Он обыграл их примерно на 200 очков. Он был непреклонен и говорил всякую чушь: «Не можешь защищаться против меня. Не можешь остановить меня». Все эти вещи. И просто смеялся. Это невероятно, ведь в это время моя жена готовила для него», – сказал Ланге.

«Он подключил PlayStation к главному телевизору в нашем доме. Хотел, чтобы все увидели его превосходство. В то время моим детям было 7,8 и 10 лет. Он просто убил их и все время смеялся. Вытеснил всех детей из игры», – подтверждает супруга Билли Алисия.

«Каждый раз, когда он делал перехват, он говорил мне что-то прямо в лицо. Однажды он ушел в туалет, а я заблокировал его контроллер, и он был в бешенстве», – добавил Марк, сын Билли и Алисии.

Эмбиид является претендентом на MVP в нынешнем сезоне. В своих интервью он неоднократно заявлял, что считает себя лучшим игроком НБА.

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