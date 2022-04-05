Док Риверс: «Эмбиид настолько хорош в атаке, что мы не замечаем его доминирующую игру в защите»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс отдал должное центровому команды Джоэлу Эмбииду и объяснил, почему он наиграл на приз MVP сезона.
«Джоэл недооценен как пасующий игрок. Это его умение недооценивается. Если посмотреть на то, как он пасует в этом сезоне по сравнению с двумя предыдущими, то это просто невероятно.
Эмбиид настолько хорош в атаке, что мы не замечаем его доминирующую игру в защите. Это напоминает мне ситуацию с Майклом Джорданом. Никто особо не обсуждал то, что делает Джордан в защите. Но я могу сказать, что он был лучшим в защите из всех, против кого мне доводилось играть. При этом он был лучшим и в атаке. Так что про его защиту особо не говорили», – заявил Риверс.
Эмбиид набирает 30,2 очка, 11,6 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.