Скип Бэйлесс – на высказывание Эмбиида о журналистах: «Не надо кусать руку, которая тебя кормит»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на высказывание центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида о журналистах и голосовании за MVP.

Эмбиид выразил мнение, что если не получит награду в этом году, то голосующие журналисты «ненавидят его».

«Я большой поклонник Джоэла Эмбиида и хочу поделиться одним советом. То, что он сказал, было неправильно и еще раз неправильно. Не надо кусать руку, которая тебя кормит. Нехорошо, когда ты пытаешься пристыдить журналистов, чтобы они проголосовали за тебя.

У «Сиксерс» осталось четыре игры и, кстати, у вас самый легкий график. «Пэйсерс», потом «Торонто», хотя это не самый простой матч. Но потом снова «Пэйсерс», а затем «Пистонс». Иди и сделай свое дело, здоровяк», – заявил Бэйлесс.

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