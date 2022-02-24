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    «Буллс» довольны тем, как проходит процесс восстановления Лонзо Болла и Алекса Карузо

    Теги травмы Чикаго НБА Билли Донован Алекс Карузо Лонзо Болл Баскетбол

    Главный тренер «Чикаго» Алекс Карузо рассказал, что процесс восстановления разыгрывающего Лонзо Болла и защитника Алекса Карузо после травм проходит успешно.

    «Болл наращивает активность во время беговых упражнений.

    Что касается Карузо, то мы ожидаем, что в конце этой или начале следующей недели он снова возьмет в руки мяч и сможет выполнять упражнения», – сказал Донован.

    Болл 28 января перенес операцию в связи с разрывом мениска. Было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель.

    Карузо восстанавливается после операции по поводу перелома запястья. Предполагалось, что он тоже пропустит до двух месяцев.

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