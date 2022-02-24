«Буллс» довольны тем, как проходит процесс восстановления Лонзо Болла и Алекса Карузо

Главный тренер Алекс Карузо рассказал, что процесс восстановления разыгрывающего и защитника после травм проходит успешно.

«Болл наращивает активность во время беговых упражнений.

Что касается Карузо, то мы ожидаем, что в конце этой или начале следующей недели он снова возьмет в руки мяч и сможет выполнять упражнения», – сказал Донован.

Болл 28 января перенес операцию в связи с разрывом мениска. Было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель.

Карузо восстанавливается после операции по поводу перелома запястья. Предполагалось, что он тоже пропустит до двух месяцев.

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