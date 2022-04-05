Кевин Лав: «Леброн спокойно отреагировал на то, что его признали худшим актером»

Форвард «Кавальерс» рассказал о реакции лидера на получение антипремии «Золотая малина» за худшую актерскую работу.

По словам Лава, баскетболисты чемпионских «Кавальерс» 2016 года по-прежнему поддерживают связь в групповом чате.

«Когда Леброну дали «Раззи» за худшую актерскую работу, мы написали ему, что все это забавно. Но он сейчас все воспринимает спокойно. Нет ничего такого, что было бы за гранью. И между нами есть связь, которую ничто не сломает, не только из-за того, что мы взяли тогда серию и титул, но и благодаря тому, как в целом прошел тот сезон. Мы все получали большое удовольствие.

Та связь сохранится навсегда. Я увижусь с этими парнями. В июне приглашу их на свадьбу», – заявил Лав.

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