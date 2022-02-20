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    Леброн Джеймс – о возможном возвращении в «Кливленд»: «Дверь не закрыта»

    Теги возможные переходы Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не исключает возможность второго возвращения в «Кливленд».

    «Дверь не закрыта. Я не говорю, что вернусь и буду играть, я не знаю. Я не знаю, что меня ждет в будущем. Я даже не знаю, когда стану свободен», – сказал 37-летний игрок.

    Джеймс, уроженец Акрона, штат Огайо, провел первые семь сезонов карьеры за «Кавальерс», после чего перешел в «Майами», а затем вернулся в «Кливленд» еще на четыре сезона и привел команду к чемпионскому титулу.

    Контракт Леброна с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года.

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