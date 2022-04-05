Джоэл Эмбиид – об отказе Симмонса играть: «Это серьезная потеря. Но мне платят деньги, чтобы я выходил и решал»

Центровой «Сиксерс» заявил, что в начале сезона решил не расстраиваться из-за нежелания играть за команду и не использовать это в качестве оправдания.

«Да, это серьезная потеря. Но мне платят деньги, чтобы я выходил и решал. Какая разница, кто играет, а кто нет. Если я не буду решать на площадке, болельщики начнут злиться. Ребята в офисе тоже вряд ли станут радоваться. Так что, как бы ни складывалась ситуация, я по-прежнему должен был выходить и решать.

Подумал и решил, что мне надо продолжать играть, делать свое дело, доказывать», – заявил Эмбиид.

Эмбиид является одним из главных кандидатов на приз MVP, его средние показатели в сезоне – 30,2 очка, 11,6 подбора и 4,3 передачи за игру.

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