Джей Би Бикерстафф – о судействе в игре с «Сиксерс»: «Мы заслужили победу, но нам не позволили это сделать»

Главный тренер «Кавальерс» раскритиковал судей после матча с «Сиксерс» (108:112).

Встреча прошла в жесткой борьбе, при этом исполнила 42 штрафных (20 ), – 31.

«Мы заслужили победу, но нам не позволили это сделать.

Есть только один способ набора очков, против которого нет защиты – это штрафные. Наши парни заслуживали большего. Это какой-то абсурд», – заявил Бикерстафф.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»