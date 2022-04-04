Джей Би Бикерстафф – о судействе в игре с «Сиксерс»: «Мы заслужили победу, но нам не позволили это сделать»

Теги Кливленд Филадельфия НБА судьи Джей Би Бикерстафф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф раскритиковал судей после матча с «Сиксерс» (108:112).

Встреча прошла в жесткой борьбе, «Филадельфия» при этом исполнила 42 штрафных (20 Джоэл Эмбиид), «Кливленд» – 31.

«Мы заслужили победу, но нам не позволили это сделать.

Есть только один способ набора очков, против которого нет защиты – это штрафные. Наши парни заслуживали большего. Это какой-то абсурд», – заявил Бикерстафф.

Уилл Смит ворвался в кино с культовой баскетбольной сценой. Играл против Айзейи Томаса, познакомился с Джорданом и стал владельцем «Филадельфии»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные