Джей Би Бикерстафф – о судействе в игре с «Сиксерс»: «Мы заслужили победу, но нам не позволили это сделать»

Главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф раскритиковал судей после матча с «Сиксерс» (108:112).
Встреча прошла в жесткой борьбе, «Филадельфия» при этом исполнила 42 штрафных (20 Джоэл Эмбиид), «Кливленд» – 31.
«Мы заслужили победу, но нам не позволили это сделать.
Есть только один способ набора очков, против которого нет защиты – это штрафные. Наши парни заслуживали большего. Это какой-то абсурд», – заявил Бикерстафф.
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