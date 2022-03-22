Док Риверс – о 28 очках Тайриза Макси: «Он много тренировался и теперь очень уверен в себе»

Главный тренер «Филадельфии» похвалил защитника команды .

«Он просто не боится что-то сделать на площадке, в данный момент он очень уверен в себе. Тайриз много тренировался и теперь чувствует себя довольно комфортно на любой игровой позиции. Думаю, сегодня мы это увидели», – сказал Риверс.

Макси забросил два трехочковых и поставил эффектный блок-шот в концовке матча против (113:106). Всего защитник набрал 28 очков (9 из 15 с игры, 3 из 7 трехочковых), а также совершил 5 подборов и 4 передачи во встрече с «Хит».

«Сиксерс» сумели обыграть лидера Восточной конференции без своих звездных игроков – и , которые отсутствовали из-за травм.

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