Док Риверс: «Хотим побороться за чемпионство уже в этом сезоне»

Главный тренер «Сиксерс» рассказал, в какой момент усилившаяся по ходу сезона команда рассчитывает начать борьбу за титул.

«Я всегда думаю так, что это время наступило, что мы должны сделать это сейчас. Я уже давно в этой лиге. И я всегда вспоминаю чемпионских «Селтикс» 2008 года, мы с Гарнеттом постоянно обсуждали эту тему. Помню, в том первом совместном сезоне у нас была встреча во время тренировочного лагеря. Парни говорили «Мы должны сделать это с таким составом, вместе. Но, возможно, не с первого раза. Возможно, получится в следующем...» Я возражал. «В следующем? Вы шутите? В следующем может случиться что угодно, кто-то из вас травмируется».

Я знаю, что у нас мало времени. Знаю, что будет непросто стать единым целым за короткий срок. Но при всем при этом бороться за титул всегда надо прямо сейчас», – заявил Риверс.

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