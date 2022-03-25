Джейсон Тейтум вошел в четверку претендентов на награду MVP. Джоэл Эмбиид вернулся на 1-е место

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Форвард Джейсон Тейтум впервые вошел в четверку претендентов.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вернулся на первое место в рейтинге, сместив Николу Йокича («Денвер»). Яннис Адетокумбо («Милуоки») – третий.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Джоэл Эмбиид, (место на прошлой неделе – 2)

Статистика: 29,8 очка, 11,3 подбора, 4,3 передачи

2. Никола Йокич, «Денвер» (1)

Статистика: 26,2 очка, 13,5 подбора, 7,9 передачи

3. Яннис Адетокумбо, (3)

Статистика: 29,7 очка, 11,6 подбора, 5,8 передачи

4. Джейсон Тейтум, «Бостон» (6)

Статистика: 27,0 очка, 8,1 подбора, 4,3 передачи

5. , (5)

Статистика: 27,9 очка, 9,1 подбора, 8,6 передачи.

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