Джейсон Тейтум вошел в четверку претендентов на награду MVP. Джоэл Эмбиид вернулся на 1-е место

Теги Бостон Даллас Денвер Милуоки Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум впервые вошел в четверку претендентов.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вернулся на первое место в рейтинге, сместив Николу Йокича («Денвер»). Яннис Адетокумбо («Милуоки») – третий.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (место на прошлой неделе – 2)

Статистика: 29,8 очка, 11,3 подбора, 4,3 передачи

2. Никола Йокич, «Денвер» (1)

Статистика: 26,2 очка, 13,5 подбора, 7,9 передачи

3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (3)

Статистика: 29,7 очка, 11,6 подбора, 5,8 передачи

4. Джейсон Тейтум, «Бостон» (6)

Статистика: 27,0 очка, 8,1 подбора, 4,3 передачи

5. Лука Дончич, «Даллас» (5)

Статистика:  27,9 очка, 9,1 подбора, 8,6 передачи.

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