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    Журналист Зак Харпер, имеющий голос при выборе MVP: «Джоэл Эмбиид по-прежнему лидирует в гонке»

    Теги Денвер Милуоки Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

    Журналист The Athletic Зак Харпер рассказал о главных претендентах на звание Самого ценного игрока НБА-2022.

    «Честно говоря, сейчас я действительно не знаю, что делать с этими тремя игроками. Как будто придется подбрасывать монетку, чтобы определить лучшего. Игра Джоэла Эмбиида говорит сама за себя. Никола Йокич имеет впечатляющую статистику. Яннис Адетокумбо успешен и эффективен. Думаю, Эмбиид по-прежнему лидирует в гонке», – написал Харпер в своей статье.

    Зак входит в число журналистов, которые будут выбирать MVP нынешнего сезона путем голосования.

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