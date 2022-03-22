Пол Миллсэп: «Эмбиид двигается в краске как Джордан или Кобе. Йокич больше похож на Данкана»

Форвард «Филадельфии» Пол Миллсэп сравнил двух лучших центровых лиги – Джоэла Эмбиида («Филадельфия») и Николу Йокича («Денвер»).
«Это два совершенно разных игрока. Они доминируют в разных областях.
Джокер организовывает атаку своими передачами. У Джоэла великолепная способность набирать очки, он двигается в краске как Джордан или Кобе. Джокер больше похож на Тима Данкана.
Совершенно разные стили игры, но оба приносят результат. Мне посчастливилось увидеть обоих своими глазами», – сказал Миллсэп.
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