Пол Миллсэп: «Эмбиид двигается в краске как Джордан или Кобе. Йокич больше похож на Данкана»

Теги Денвер Филадельфия НБА Пол Миллсэп Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пол Миллсэп сравнил двух лучших центровых лиги – Джоэла Эмбиида («Филадельфия») и Николу Йокича («Денвер»).

«Это два совершенно разных игрока. Они доминируют в разных областях.

Джокер организовывает атаку своими передачами. У Джоэла великолепная способность набирать очки, он двигается в краске как Джордан или Кобе. Джокер больше похож на Тима Данкана.

Совершенно разные стили игры, но оба приносят результат. Мне посчастливилось увидеть обоих своими глазами», – сказал Миллсэп.

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