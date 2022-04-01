Никола Йокич снова возглавил рейтинг претендентов на награду MVP

Теги Бостон Денвер Милуоки Филадельфия Финикс НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Девин Букер Джейсон Тейтум Баскетбол

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Центровой «Денвера» Никола Йокич вернулся на первое место в рейтинге, сместив Джоэла Эмбиида («Филадельфия»). Яннис Адетокумбо («Милуоки») поднялся на вторую строчку.

Защитник «Финикса» Девин Букер вошел в пятерку претендентов.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе – 2)

Статистика: 26,5 очка, 13,6 подбора, 8,0 передачи

2. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (3)

Статистика: 30,1 очка, 11,7 подбора, 5,8 передачи

3. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (1)

Статистика: 30,0 очка, 11,5 подбора, 4,2 передачи

4. Джейсон Тейтум, «Бостон» (4)

Статистика: 27,0 очка, 8,0 подбора, 4,3 передачи

5. Девин Букер, «Финикс» (7)

Статистика:  26,4 очка, 5,0 подбора, 4,9 передачи.

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