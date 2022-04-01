Никола Йокич снова возглавил рейтинг претендентов на награду MVP

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Центровой «Денвера» Никола Йокич вернулся на первое место в рейтинге, сместив Джоэла Эмбиида («Филадельфия»). Яннис Адетокумбо («Милуоки») поднялся на вторую строчку.

Защитник Девин Букер вошел в пятерку претендентов.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе – 2)

Статистика: 26,5 очка, 13,6 подбора, 8,0 передачи

2. , (3)

Статистика: 30,1 очка, 11,7 подбора, 5,8 передачи

3. Джоэл Эмбиид, (1)

Статистика: 30,0 очка, 11,5 подбора, 4,2 передачи

4. Джейсон Тейтум, (4)

Статистика: 27,0 очка, 8,0 подбора, 4,3 передачи

5. Девин Букер, «Финикс» (7)

Статистика: 26,4 очка, 5,0 подбора, 4,9 передачи.

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