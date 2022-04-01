Никола Йокич снова возглавил рейтинг претендентов на награду MVP

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.
Центровой «Денвера» Никола Йокич вернулся на первое место в рейтинге, сместив Джоэла Эмбиида («Филадельфия»). Яннис Адетокумбо («Милуоки») поднялся на вторую строчку.
Защитник «Финикса» Девин Букер вошел в пятерку претендентов.
Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:
1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе – 2)
Статистика: 26,5 очка, 13,6 подбора, 8,0 передачи
2. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (3)
Статистика: 30,1 очка, 11,7 подбора, 5,8 передачи
3. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (1)
Статистика: 30,0 очка, 11,5 подбора, 4,2 передачи
4. Джейсон Тейтум, «Бостон» (4)
Статистика: 27,0 очка, 8,0 подбора, 4,3 передачи
5. Девин Букер, «Финикс» (7)
Статистика: 26,4 очка, 5,0 подбора, 4,9 передачи.