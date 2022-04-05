Деджонте Мюррэй: «Я чем-то заразился, потерял 3 кг. Такой отстой, это случилось в самый неподходящий момент»

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Разыгрывающий «Сан-Антонио» Деджонте Мюррэй написал о своем нынешнем состоянии.

«Я чем-то заразился. Такой отстой, это случилось в самый неподходящий момент, когда у меня и у команды дела пошли в гору. Потерял примерно 3 кг и чувствовал себя просто ужасно. Делаю все, чтобы поскорее выздороветь, потому буду работать над тем, чтобы набрать форму и быть в состоянии помочь команде попасть сначала в плей-ин, а потом побороться за плей-офф», – написал Мюррэй в твиттере.

Участник Матча звезд пропустил встречу с «Портлендом» в воскресенье и не сыграет против «Денвера» во вторник. Техасцы ведут борьбу за попадание в плей-ин, занимая на данный момент 10-е место.

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