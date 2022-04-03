Леброн Джеймс пропустит матч с «Денвером». Ему нужно сыграть в 2-х из 4-х оставшихся матчей, чтобы претендовать на звание самого результативного игрока

Форвард пропустит матч против 3 апреля из-за травмы.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок продолжает испытывать проблемы с голеностопным суставом.

Джеймс претендует на звание самого результативного игрока НБА в нынешнем сезоне. Ему нужно провести два матча из оставшихся четырех, чтобы преодолеть минимальный порог в 58 встреч для кандидата на получение этой награды.

«Лейкерс» отстают от на одну победу в борьбе за попадание в плей-ин.

«У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду