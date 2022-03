Деджонте Мюррэй: «Им» не отнять у Расселла Уэстбрука его величие и то, кем он является как личность»

Разыгрывающий поддержал ( ), на которого обрушилась масса критики в этом сезоне.

«Несмотря на всю чушь и неуважение к Рассу, «им» никогда не удастся отнять у него его величие и то, кем он является как личность. Настоящие всегда будут с тобой и никогда не будут против тебя, брат мой, поверь в это!» – написал Мюррэй в Twitter.

Мюррэй отреагировал на видео, на котором он обнимает Уэстбрука и что-то говорит ему после недавнего матча между их командами.

