Кайри Ирвинг – об уходе Хардена из «Нетс»: «Если это то, чего хотел Джеймс, то я уважаю его решение»

Разыгрывающий признался, что не держат зла на из-за ухода в «Филадельфию», поскольку это было решение игрока, и что продолжает поддерживать дружеские отношения с бывшим партнером по команде.

«У каждого свое видение начала и конца карьеры. Если это то, чего хотел Джеймс, то я уважаю его решение, и ничего с этим не поделаешь.

Я желаю ему только мира и любви. Мы хорошие друзья, но у нас ничего не вышло на площадке. Мне бы хотелось более открытого общения между всеми нами, но никто из нас не держит зла», – сказал Ирвинг.

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