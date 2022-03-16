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    Крис Бруссард: «Кайри Ирвинг приехал к Джеймсу Хардену и забрал его сердце, с тех пор он перестал быть собой»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

    Эксперт Fox Sports Крис Бруссард отметил психологическое влияние игрока «Бруклина» Кайри Ирвинга на защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена.

    «Я смотрю на Джеймса Хардена. На прошлой неделе Кайри приехал к нему и забрал его сердце. Я не говорю, что это навсегда, но с тех пор он перестал быть собой. Все сводится к тому, что он будет делать, когда наступит решающий момент», – заявил Бруссард.

    В матче против «Нетс» 10 марта Харден набрал 11 очков, реализовав лишь 3 из 17 бросков с игры. «Сиксерс» уступили со счетом 107-110.

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