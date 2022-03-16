Крис Бруссард: «Кайри Ирвинг приехал к Джеймсу Хардену и забрал его сердце, с тех пор он перестал быть собой»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард отметил психологическое влияние игрока на защитника «Филадельфии» .

«Я смотрю на Джеймса Хардена. На прошлой неделе Кайри приехал к нему и забрал его сердце. Я не говорю, что это навсегда, но с тех пор он перестал быть собой. Все сводится к тому, что он будет делать, когда наступит решающий момент», – заявил Бруссард.

В матче против «Нетс» 10 марта Харден набрал 11 очков, реализовав лишь 3 из 17 бросков с игры. «Сиксерс» уступили со счетом 107-110.

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