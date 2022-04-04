Билл Симмонс – о словах Дэвиса: «Мы отлично знаем, какой командой могли быть «Лейкерс»

Известный журналист отреагировал на слова форварда после поражения от «Денвера», которое стало для команды шестым подряд и снизило шансы калифорнийцев на попадание в плей-ин.

Дэвис посетовал на многочисленные травмы, которые не позволили «озерникам» реализовать потенциал.

«Мы не знаем, какой могли быть командой, если бы не травмы. Это самое обидное в сезоне», – заявил Дэвис.

«Мне кажется, все мы отлично знаем, какой командой могли быть «Лейкерс», – написал Симмонс в твиттере.

Идущие на 11-м месте «Лейкерс» (31-47) теперь отстают от «Сперс» (33-45) на две победы.

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