Билл Симмонс – о словах Дэвиса: «Мы отлично знаем, какой командой могли быть «Лейкерс»

Известный журналист Билл Симмонс отреагировал на слова форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса после поражения от «Денвера», которое стало для команды шестым подряд и снизило шансы калифорнийцев на попадание в плей-ин.
Дэвис посетовал на многочисленные травмы, которые не позволили «озерникам» реализовать потенциал.
«Мы не знаем, какой могли быть командой, если бы не травмы. Это самое обидное в сезоне», – заявил Дэвис.
«Мне кажется, все мы отлично знаем, какой командой могли быть «Лейкерс», – написал Симмонс в твиттере.
Идущие на 11-м месте «Лейкерс» (31-47) теперь отстают от «Сперс» (33-45) на две победы.
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