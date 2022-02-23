Билл Симмонс: «Я бы не хотел встретиться с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом в плей-офф»

Известный баскетбольный журналист Билл Симмонс высоко оценил шансы на титул в нынешнем сезоне.

«Кто знает, что произойдет в этом году. Крис Пол пропустит 8 недель. Сможет ли «Финикс» собраться вновь? Способен ли опередить в борьбе за первую строчку, несмотря на то, что они отстают на 6 побед. Помимо «Мемфиса» мне не нравится больше ни одна команда. Думаю, они все ущербные. «Даллас», «Денвер», «Юта», еще кто-то там. Я бы не хотел встретиться с и . Меня даже не волнует, с кем они играют. Только эти двое и три ролевых игрока, так что посмотрим», – заявил Симмонс.

Лидеры «Лейкерс» пропустили несколько матчей команды в нынешнем сезоне из-за травм. Калифорнийский клуб идет на девятом месте в Западной конференции.