Билл Симмонс: «В этом сезоне становится понятно, что с кем бы Дэвис ни играл в одной команде, результат остается тем же»

Известный эксперт Билл Симмонс раскритиковал форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса за то, что тот не способен вывести команду в плей-офф, и сравнил его с Яннисом Адетокумбо («Милуоки») и Николой Йокичем («Денвер»).
«Если «Лейкерс» не пройдут в плей-офф, это будет означать, что Энтони Дэвис пропустил плей-офф в шести сезонах из десяти.
Посмотрите на других хороших игроков лиги. Яннис никогда не пропускает плей-офф, если он здоров. Йокич тоже. В этом сезоне становится понятно, что с кем бы Дэвис ни играл в одной команде, результат остается тем же», – сказал Симмонс в своем подкасте.