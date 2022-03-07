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    Билл Симмонс: «В этом сезоне становится понятно, что с кем бы Дэвис ни играл в одной команде, результат остается тем же»

    Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Билл Симмонс Яннис Адетокумбо Никола Йокич Баскетбол

    Известный эксперт Билл Симмонс раскритиковал форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса за то, что тот не способен вывести команду в плей-офф, и сравнил его с Яннисом Адетокумбо («Милуоки») и Николой Йокичем («Денвер»).

    «Если «Лейкерс» не пройдут в плей-офф, это будет означать, что Энтони Дэвис пропустил плей-офф в шести сезонах из десяти.

    Посмотрите на других хороших игроков лиги. Яннис никогда не пропускает плей-офф, если он здоров. Йокич тоже. В этом сезоне становится понятно, что с кем бы Дэвис ни играл в одной команде, результат остается тем же», – сказал Симмонс в своем подкасте.

    «Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти

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