Билл Симмонс: «В этом сезоне становится понятно, что с кем бы Дэвис ни играл в одной команде, результат остается тем же»

Известный эксперт раскритиковал форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса за то, что тот не способен вывести команду в плей-офф, и сравнил его с («Милуоки») и («Денвер»).

«Если «Лейкерс» не пройдут в плей-офф, это будет означать, что пропустил плей-офф в шести сезонах из десяти.

Посмотрите на других хороших игроков лиги. Яннис никогда не пропускает плей-офф, если он здоров. Йокич тоже. В этом сезоне становится понятно, что с кем бы Дэвис ни играл в одной команде, результат остается тем же», – сказал Симмонс в своем подкасте.

«Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти