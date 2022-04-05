Джей Би Бикерстафф оштрафован на 15 тысяч долларов за критику судейства

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Главный тренер «Кавальерс» Джей Би Бикерстафф в понедельник был оштрафован лигой на 15 тысяч долларов за критику судейства.

Бикерстафф раскритиковал судей после недавнего матча с «Сиксерс» (108:112), во время которого соперник исполнил 42 штрафных (20 Джоэл Эмбиид), а «Кливленд» – 31.

«Мы заслужили победу, но нам не позволили это сделать.

Есть только один способ набора очков, против которого нет защиты – это штрафные. Наши парни заслуживали большего. Это какой-то абсурд», – заявил Бикерстафф после той игры.

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