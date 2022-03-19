Дариус Гарлэнд – лидер НБА по количеству передач за игру после Матча звезд

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд отметился индивидуальным достижением.
В девяти матчах после перерыва на Уик-энд всех звезд НБА-2022 он набирает в среднем 10,8 передачи, что является лучшим результатом в лиге.
Ближайшие преследователи в данном рейтинге – Джеймс Харден из «Филадельфии» (10,7 передачи) и Трэй Янг из «Атланты» (10,4 передачи).
На четвертом месте оказался Кэмерон Пэйн (9,5 передачи), который временно заменяет травмированного Криса Пола в качестве основного разыгрывающего «Финикса».
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