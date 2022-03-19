Дариус Гарлэнд – лидер НБА по количеству передач за игру после Матча звезд

Разыгрывающий Дариус Гарлэнд отметился индивидуальным достижением.

В девяти матчах после перерыва на Уик-энд всех звезд НБА-2022 он набирает в среднем 10,8 передачи, что является лучшим результатом в лиге.

Ближайшие преследователи в данном рейтинге – из «Филадельфии» (10,7 передачи) и из «Атланты» (10,4 передачи).

На четвертом месте оказался (9,5 передачи), который временно заменяет травмированного Криса Пола в качестве основного разыгрывающего .

«Там, откуда я родом, мало кто выживает». Дариус Гарлэнд за полтора года стал звездой НБА