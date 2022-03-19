Наверх
Sports.ru NBA

    Дариус Гарлэнд – лидер НБА по количеству передач за игру после Матча звезд

    Теги Атланта Кливленд Филадельфия Финикс НБА Джеймс Харден Кэмерон Пэйн Трэй Янг Дариус Гарлэнд Баскетбол

    Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд отметился индивидуальным достижением.

    В девяти матчах после перерыва на Уик-энд всех звезд НБА-2022 он набирает в среднем 10,8 передачи, что является лучшим результатом в лиге.

    Ближайшие преследователи в данном рейтинге – Джеймс Харден из «Филадельфии» (10,7 передачи) и Трэй Янг из «Атланты» (10,4 передачи).

    На четвертом месте оказался Кэмерон Пэйн (9,5 передачи), который временно заменяет травмированного Криса Пола в качестве основного разыгрывающего «Финикса».

    «Там, откуда я родом, мало кто выживает». Дариус Гарлэнд за полтора года стал звездой НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные