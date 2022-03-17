Джеймс Харден отчитал Тайриза Макси после того, как тот забросил ключевой трехочковый в концовке

Звездный защитник «Филадельфии» отчитал партнера по команде после того, как тот забросил ключевой трехочковый за 1:11 до конца матча против (118:114).

При «+1» у «Сиксерс» Макси получил мяч в углу площадки, но не стал совершать открытый бросок, а пошел в проход, а затем сделал передачу. Когда время на атаку истекало, Макси вновь получил мяч на дуге и отправил его в кольцо, увеличив преимущество своей команды до 4 очков.

Когда соперник взял тайм-аут, Харден в резкой форме высказал Макси свое недовольство.

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