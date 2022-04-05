Сергей Карасев: «Зенит» показал одну из лучших игр в сезоне, если говорить про командную химию»

Форвард «Зенита» отметил великолепную командную химию своей команды в победном матче против ива-Кубань» (91:75) в Лиге ВТБ.

«Несмотря на разницу в счете, это была сложная игра для нас. «Локо» не сдавался ни на секунду, навязывал нам плотную борьбу. Повезло, что в первой половине смогли уйти в отрыв, а дальше только увеличивали свое преимущество.

Считаю, что «Зенит» сдержал атакующий потенциал соперника, который набрал отличную форму. Мы показали одну из лучших игр в сезоне, если говорить про командную химию. Она была на высоте.

Да, допустили большое количество потерь и не лучшим образом сыграли на своем щите. Тренер отметил эти моменты. Безусловно, нам есть над чем работать», – сказал Карасев.

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