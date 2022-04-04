Бранко Максимович после поражения от «Зенита»: «Сегодня играли против лучшей команды в чемпионате»

Теги Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Бранко Максимович Баскетбол

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович после поражения от «Зенита» (75:91) назвал соперника лучшей командой в нынешнем чемпионате Лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит» с этой победой. Мы не были готовы к такому нападению, а часто апеллировали к арбитрам.

Сегодня играли против лучшей команды в чемпионате. Мики, Бэрон, Лойд показали свой класс. Российские игроки также очень хорошо смотрелись. Кулагин забросил два трехочковых в самом начале встречи.

Дали сопернику уйти вперед, а потом сокращали отставание до 7-9 очков и делали ненужные ошибки. Это та игра, из которой надо делать выводы. Нам есть над чем работать перед плей-офф», – сказал Максимович.

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